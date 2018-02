Aangevallen Palestijn eist 11.000 euro van Nederlandse hondentrainers Peter Groenendijk

22 februari 2018

Bron: AD.nl 2 Een 19-jarige Palestijn eist 11.000 euro schadevergoeding van een Nederlands bedrijf, dat honden levert aan het Israëlische leger. De man zegt door de beten van een Nederlandse hond ernstig gewond te zijn geraakt en blijvend te zijn getraumatiseerd. Het bedrijf wijst de eis van de hand.

Hamzes Abu Hashem, die woont op de Westelijke Jordaanoever, was in december 2014 betrokken bij een demonstratie tegen een Joodse nederzetting. Hij gooide daarbij met stenen. Toegesnelde militairen wilden de stenengooiers arresteren en stuurden gevechtshonden op de groep af. Hashem werd door één van de honden gebeten.

Een Israëlische militair filmde de actie met zijn smartphone. Op de beelden is te zien hoe één van de honden zijn tanden zet in het been van de dan 16-jarige Hashem. De videobeelden werden later op Facebook gezet door een Israëlische politicus, met daarbij de tekst: "De soldaten leerden de kleine terrorist een lesje". Hashem zelf verklaarde later over de situatie: "De honden renden heel snel en ik kon niet ontsnappen. Ze beten me overal en de soldaten leken het leuk te vinden. Ik bloedde hevig en smeekte hen om de honden weg te halen, maar dat deden ze niet."

Four Winds K9

De honden zijn afkomstig van het Nederlandse bedrijf Four Winds K9, dat gedurende vele jaren speciaal getrainde honden aan het Israëlische leger heeft geleverd. De Palestijn eist nu 11.000 euro schadevergoeding van het Nederlandse bedrijf, zegt zijn Nederlandse advocaat Liesbeth Zegveld: tienduizend voor immateriële schade en duizend euro voor psychische hulp.



Ook eist hij dat het bedrijf een verbod krijgt om ooit nog honden aan Israël te leveren. Zegveld: "Mijn cliënt heeft forse littekens die hij de rest van zijn leven zal moeten dragen. Daarnaast is hij zwaar getraumatiseerd door de aanval. Hij trilt als hij honden hoort blaffen, is nerveus en bang om naar bed te gaan en slaapwandelt."

'Illegaal'

De nu 19-jarige Palestijn werd na zijn behandeling in het ziekenhuis veroordeeld tot drie maanden celstraf wegens het gooien van stenen naar militairen. Dat de aanval van de honden een reactie was op het gooien van stenen, doet volgens Zegveld niets af aan de beschuldigingen. "De bezetting van de Westelijke Jordaanoever is illegaal en daar levert dit Nederlandse bedrijf een bijdrage aan."

Het bedrijf uit Geffen in de provincie Noord-Brabant wordt geleid door een vader en zijn dochter. Zij laten weten niet te willen reageren op de schadeclaim. In een schriftelijke verklaring aan de rechtbank wijst de onderneming aansprakelijkheid van de hand. Volgens Four Winds K9 rust er geen verbod of vergunningsplicht op de export van honden naar Israël, en is het Israëlische leger verantwoordelijk voor wat het met de honden doet.

Het bedrijf heeft al eerder kritiek gehad op de levering van de honden: de voormalige Nederlandse minister van Buitenlandse Handel Liliane Ploumen zei twee jaar geleden dat het kabinet de export niet kon verbieden, maar sprak het bedrijf wel aan op zijn ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het doen van zaken in conflictgebieden’. Ze zei ook dat het bedrijf daar inmiddels opvolging aan gaf. Of het bedrijf echt is gestopt met de export, is onduidelijk.