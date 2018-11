Aangespoelde zusjes in New York pleegden zelfmoord: “Ze gingen levend het water in" AW

Bron: ANP 0 De twee Saudische zussen die, iets meer dan een week geleden, levenloos aanspoelden op de oever van de Hudson-rivier in New York hebben waarschijnlijk zelf een einde aan hun leven gemaakt. Ze zaten met tape om hun middel en enkels aan elkaar geplakt, met de gezichten naar elkaar toe. De onderzoekers stonden lange tijd voor een raadsel.

Vandaag verklaarden de politie van New York dat de zestienjarige Tala en 23-jarige Rotana Farea “waarschijnlijk levend het water ingingen”. Zij zouden de dood verkozen hebben boven terugkeren naar Saudi-Arabië. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat, aldus de politie. De doodsoorzaak is niet vastgesteld.



In augustus waren de zussen als vermist opgegeven in hun woonplaats Fairfax, ongeveer 350 kilometer verderop in de staat Virginia. Op 24 oktober werden zij bij de rivieroever ontdekt. Een ooggetuige verklaarde dat hij op die dag twee vrouwen geknield en luid biddend bij de rivier had gezien.

