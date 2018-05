Aangereden reetje belandt in paniek in het water, omstanders springen er in onderbroek achteraan Peter Schong

31 mei 2018

16u42

Bron: AD.nl 5 Een ree die vanmorgen door een auto was aangereden in het Nederlandse Nijkerk liep na de knal van schrik de haven in. Toevallige voorbijgangers aarzelden niet en stripten tot op hun onderbroek om het dier te redden. Alle hulp mocht helaas niet baten, de ree bleek zo zwaargewond dat beslist werd het beestje te laten inslapen.

"Als reeën worden aangereden zetten ze het van de stress op een lopen, en zo is hij waarschijnlijk het water in gerend", legt Christiaan van Lokhorst van de Dierenambulance Nijkerk uit. "Dat je een ree midden in de stad aantreft - het was vlak voor het stadhuis - is best zeldzaam." Door de verwondingen en de hoge kademuur lukte het de ree niet om weer aan de kant te komen. Omstanders probeerden met een laken het dier op het droge te krijgen.

De dierenambulance arriveerde net op tijd. "Hij was al een tijd aan het zwemmen en raakte vermoeid, hij duwde zijn kop al onder water om dan maar te verdrinken", vertelt Van Lokhorst. De dierenambulancebroeders gingen zelf ook het water in om de ree boven te houden. En ook de brandweer schoot te hulp. Met de hulp van de brandweer werd het diertje weer op het droge gehesen.

Helaas kent het verhaal geen goed einde. Later werd beslist de ree te laten inslapen. "Het bleek een kapotte heup te hebben en was zodanig gewond dat er besloten is om hem uit zijn lijden te verlossen."