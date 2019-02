Aangerande kapster neemt recht in eigen handen: dader speelt job als chef-kok kwijt na wraak met flyers jv

01 februari 2019

13u04

Bron: Washington Post 0 Kapster Lauren Clark nam geen genoegen met het vonnis van de rechter, die haar aanrander “slechts” tien dagen cel had gegeven. Ze besloot anderen voor hem te waarschuwen met flyers en brieven. Dader J.C. verloor uiteindelijk zijn job in een restaurant in Washington D.C., waar Clark soms zelf nietsvermoedend ging eten.

Op een warme avond in april 2013 randde keukenchef J.C. Lauren Clark seksueel aan toen ze aan het joggen was. Hij betastte haar brutaal tussen de benen en duwde haar tegen de grond. Ze kon hem in haar val in het gezicht krabben en ontsnappen. Hij ging er vandoor met haar gsm. Voor hij Clark aanrandde, had hij aan de verkeerslichten in de buurt ook al een 27-jarige vrouw op een scooter vastgegrepen. Zij had de politie gebeld en enkele minuten later werd J.C. aangehouden. Hij bekende beide aanrandingen.

De dader bleek de 24-jarige chef-kok J.C. te zijn, die met een drankprobleem worstelde. Hij bekende nog vier andere slachtoffers te hebben aangerand in de omgeving van Washington D.C. Maar de dader bekwam na verloop van tijd een lagere kwalificatie van de feiten, tot grote ontgoocheling van Clark. Hij moest uiteindelijk tien dagen zitten, en dat mocht dan ook nog eens op zijn vrije dagen, maandag en dinsdag, omdat hij chef-kok was. Hij kwam bovendien niet op de lijst van seksdelinquenten te staan. Hij moest wel 80 dagen in een ontwenningskliniek doorbrengen, werd vijf jaar onder gerechtelijk toezicht geplaatst en mocht geen contact met zijn slachtoffers hebben.

“Ik had het gevoel dat we deze zaak op een zilveren blaadje aan het gerecht aanboden”, zucht Clark in de Washington Post. “Maar ze verklootten het. Ik kan daar echt niet bij. Dit was toch een makkie.” De jaren erna verdween haar frustratie niet, ook al omdat ze haar aanrander maar bleef tegenkomen in de buurt van haar appartement of op restaurant.

J.C. werkte zelf als chef-kok in het hoog aangeschreven restaurant Vidalia. J.C. stond er bekend als een aanstormend culinair talent. De eigenaar van Vidalia was Jeff Bubin, zelf een gevierd chef. Hij omschreef zijn keukenchef als “de volgende generatie die ons vooruit zal stuwen”. Het restaurant bevond zich bij Clark om de hoek. In 2017 ontdekte ze dat Vidalia de deuren had gesloten. Op de Instagram van J.C. zag ze dat hij inmiddels bij Le Diplomate aan het werk was, een restaurant waar ze zelf geregeld ging eten. Clark kon het niet aan dat haar aanrander zonder dat ze het wist mogelijk haar eten had bereid. Ze kwam er ook nog eens achter dat J.C. niet langer onder toezicht van het gerecht stond.

Ze besloot daarom het recht in eigen handen te nemen. Ze liet flyers drukken waarin ze de bevolking met foto’s van J.C. en screenshots van gerechtsdocumenten waarschuwde voor de gevaarlijke seksdelinquent. “Deze man randde zes vrouwen aan in D.C.” was de kop van haar pamflet. Ook zijn werkgever lichtte ze in. Haar campagne trok de aandacht van sociale media. Twee maanden later stuurde Le Diplomate J.C. de laan uit.

“Geen enkel excuus”

De zaak kwam terug voor omdat het gerecht in de fout ging door Clark niet op de hoogte te stellen van J.C.’s nieuwe zitting, waarna hij plots niet meer onder gerechtelijk toezicht stond. Dezelfde rechter als destijds zat voor. Lauren Clark zei hem dat ze inmiddels begreep waarom zo veel vrouwen geen aangifte doen van seksuele aanranding. “Het is alsof je jezelf opgeeft om opnieuw een trauma op te lopen”. De rechter verontschuldigde zich bij haar en herstelde het gerechtelijke toezicht van J.C. Weliswaar waren de vijf jaren daarvan toen al bijna voorbij.

Bij de Washington Post liepen nog meer verhalen van vermeende slachtoffers van de man binnen. De krant contacteerde de dader zelf. Hij verklaarde dat “er geen enkel excuus is voor zijn daden”. “Ik kan ze niet meer intrekken maar blijf proberen om uit mijn fouten te leren, in de hoop dat ik iets kan goedmaken van het leed dat ik berokkend heb”.