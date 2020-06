Aandeelhouders Lufthansa gaan akkoord met staatssteun kv

25 juni 2020

19u05

Bron: Belga 0 De aandeelhouders van de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa hebben zich vandaag tijdens een buitengewone algemene vergadering geschikt in de redding door de Duitse overheid wegens de coronacrisis. Het steunpakket werd goedgekeurd met 98 procent van de stemmen.

Lufthansa bereikte eind mei een akkoord met de Duitse regering over de redding van de luchtvaartgroep, waar ook Brussels Airlines deel van uitmaakt. De regering pompt 6 miljard euro in Lufthansa terwijl de groep ook kan rekenen op een lening van 3 miljard euro via de Duitse ontwikkelingsbank KfW. In ruil krijgt de staat 20 procent van de aandelen in handen.

Tegenwind

De uitkomst van de stemming lag vandaag grotendeels in de handen van één man: Heinz Hermann Thiele. De 79-jarige miljardair bezit momenteel 15,5 procent van de aandelen. Omdat de opkomst van de buitengewone algemene vergadering - die online werd gehouden - met 39,32 procent van de aandelen onder de helft lag, was een tweederdemeerderheid nodig voor de stemming. Dat zou zonder de steun van Thiele dus onmogelijk zijn geweest.



Thiele was een tegenstander van het akkoord met de Duitse regering. Niet alleen ziet de zeventiger zijn belang verwateren, de overheid betaalt slechts 2,56 euro per aandeel, een kwart van de huidige koers. Voor de deelneming aan het kapitaal legt de regering namelijk zowat 300 miljoen op tafel, het gaat om het kleinste deel van het steunpakket.

Insolventie vermijden

Daarnaast vreest de miljardair de inmenging van de staat en vindt hij dat Lufthansa harder had kunnen onderhandelen. Niet alleen over de voorwaarden van het reddingspakket zelf, maar ook over die van een uitstap van de staat. Volgens hem is het bijna onmogelijk om aan die voorwaarden te voldoen. Lange tijd bestond dan ook de vrees dat Thiele de deal zou opblazen, maar gisteren gaf hij in een interview in de Frankfurter Allgemeine Zeitung uiteindelijk te kennen dat hij "niets wil blokkeren".

We overleven nu op de reserves die we in de goede jaren hebben opgebouwd. Zonder steun, volgt in de komende dagen insolventie Karl-Ludwig Kley, Lufthansa

Bij de start van de buitengewone algemene vergadering hamerde Lufthansa-CEO Carsten Spohr nog op het belang van de steunmaatregelen. "Dit stabiliseringspakket is de sleutel voor onze toekomst", zei hij. "We willen insolventie koste wat het kost vermijden." Ook de voorzitter van de toezichtsraad van Lufthansa, Karl-Ludwig Kley, benadrukte de ernst van de situatie. “We overleven nu op de reserves die we in de goede jaren hebben opgebouwd. Zonder steun, volgt in de komende dagen insolventie.”

“De staat is geen goede ondernemer”

Die laatste gaf ook te kennen dat de deelneming van de staat in het kapitaal voor Lufthansa "een last" is en dat de staat "geen goede ondernemer" is. Maar, zo verzekerde hij, er zal "geen enkele politieke inmenging" zijn. De maatschappij wil ook zo snel als het kan weer af van het staatsbelang. "We willen het geld zo snel mogelijk weer terugbetalen aan de belastingbetalers", aldus Spohr. "Hopelijk worden we weer een volledig geprivatiseerde, slankere maatschappij die haar leidende positie verdedigt."

Voorts benadrukte Kley dat het steunpakket op zich geen oplossing is voor de crisis. "Het verschaft het concern de ruimte om de crisis te overwinnen", zo verwoordde hij het. Volgens Spohr zijn "ingrijpende maatregelen" nodig. Begin juni kondigde Lufthansa dan ook al een zware herstructurering aan waarbij wereldwijd 22.000 tot 26.000 van de 138.000 jobs bedreigd zijn.