Aandeelhouders klagen Facebook aan na privacyschandaal TK

21 maart 2018

07u47

Een groep investeerders heeft Facebook voor de rechter gesleept. Ze eisen een schadevergoeding voor de dreun die het aandeel heeft gekregen door de affaire over misbruik van gebruikersgegevens. Deze week verdampte al zo'n 9 procent van de waarde van het bedrijf - ongeveer 50 miljard - achter het grootste sociale netwerk ter wereld.

Facebook-aandeelhouder Fan Yuan heeft de rechtszaak opgestart in San Francisco, zo meldt de Amerikaanse zender CNN. Hij deed dat namens een onbepaald aantal aandeelhouders die aandelen kochten tussen 3 februari 2017 en 19 maart 2018. Facebook heeft "valse en misleidende verklaringen" afgelegd over zijn beleid en verzweeg dat derden toegang kregen tot gegevens van miljoenen mensen die daar niet van op de hoogte waren, luidt de aanklacht.

Aanleiding is het schandaal rond Cambridge Analytica. Dat bedrijf speelde een rol in de verkiezingscampagne van president Donald Trump en zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken. De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt of privacyregels zijn geschonden en kan eventueel boetes opleggen. Gebruikers roepen op sociale media op Facebook de rug toe te keren via #deletefacebook. De druk op CEO Mark Zuckerberg om voor het Congres te getuigen neemt toe. Voorlopig hult hij zich in stilzwijgen.