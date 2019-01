Aan al-Qaida gelinkte rebellengroep verwerft volledige controle over provincie Idlib in Syrië AW

10 januari 2019

11u53

De rebellen van de jihadistische organisatie Hayat Tahrir al-Sham (HTS), een vertakking van de terreurgroep al-Qaida, hebben de volledige controle over de Syrische provincie Idlib verworven dankzij een bestand met andere rebellengroepen. Dat blijkt uit een mededeling die de militie zelf verspreid heeft via haar propagandakanaal.

Het ondertekende bestand maakt een einde aan de bloederige gevechten die de voorbije dagen in de regio hebben plaatsgevonden. HTS vocht er tegen verschillende rebellengroepen, die zich verenigd hebben in het Nationale Bevrijdingsfront (NLF) en die steun krijgen vanuit Turkije.

De laatste rebellenprovincie in Syrië wordt door het bestand onder controle geplaatst van een zogenaamde "reddingsregering". Maar die regering is volledig in handen in van Hayat Tahrir al-Sham, zo benadrukken waarnemers van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De andere rebellengroepen die actief blijven in Idlib - onder meer Hurras as-Din en de Islamistische Partij van Turkestan (TIP) - onderhouden erg nauwe banden met Hayat Tahrir al-Sham.

Syrische vertakking van al-Qaida

HTS is, via enkele omwegen, ontstaan uit het intussen opgedoekte al-Nusra Front, ofwel de Syrische tak van al-Qaida. Officieel zijn de banden tussen HTS en al-Qaida verbroken, maar beide organisaties staan nog altijd zeer dicht bij elkaar.

Buiten de noordwestelijke provincie Idlib ontsnappen enkel nog delen van de naburige provincies Aleppo, Hama en Latakia aan het gezag van president Bashar al-Assad.