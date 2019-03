A2-tunnel in Maastricht dicht door autobrand TT

23 maart 2019

18u04

Bron: Belga 0 De Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht is vanmiddag in beide richtingen een tijd lang afgesloten nadat in deze A2-tunnel een auto vlam had gevat. Volgens de brandweer raakte niemand gewond. De inzittenden van de brandende auto hebben zich lopend via de vluchtwegen van de tunnel in veiligheid gesteld.

Automobilisten in de tunnel kregen via luidsprekers de oproep hun auto te laten staan en de tunnel via de vluchtwegen te voet te verlaten, aldus de brandweer. Nadat de brand geblust was, kon iedereen weer terug naar zijn voertuig. Zodra de auto geborgen en weggesleept is, komt het verkeer weer op gang, aldus de brandweer.

De brandweer kreeg rond 16.30 uur een eerste melding van de autobrand in de A2-tunnel door Maastricht. Volgens Rijkswaterstaat stond de auto die in brand vloog in de tunnelbuis richting het noorden. Maar in verband met de veiligheid werd de tunnel in beide richtingen afgesloten.

De oorzaak van de brand is onbekend.

Brand meester, geen gewonden. Tunnel wordt weer vrij gegeven. Einde bericht Brandweer Z-Limburg(@ brwzuidlimburg) link

Een autobrand in de KWA-tunnel bij Maastricht (#A2) van Zuid naar Noord. De tunnel is voor de veiligheid van de weggebruikers in beide richtingen dicht. pic.twitter.com/20s18XHiTJ Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link