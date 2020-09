99 doden per 100.000 inwoners: Peru heeft hoogste sterftecijfer door Covid-19 ter wereld HLA

02 september 2020

08u32

Bron: Belga 0 Er is geen ander land waar verhoudingsgewijs zo veel mensen sterven aan het coronavirus als in Peru. In het Zuid-Amerikaanse land zijn er 89,99 doden per 100.000 inwoners. Daarmee scoort het land slechter dan België (8663), Andorra (68,83) en Groot-Brittannië (62,55).

Tot nu toe zijn in Peru, dat bijna 32 miljoen inwoners telt, 657.000 mensen besmet met het coronavirus. Meer dan 29.000 patiënten kwamen om het leven. In Zuid-Amerika is enkel het vele grotere Brazilië zwaarder getroffen door de pandemie.

Ondanks inspanningen van de regering slaagt het land er niet in het aantal besmettingen terug te dringen. In het begin van de pandemie gold bijvoorbeeld een strenge avondklok, maar veel mensen in het arme land konden het zich niet veroorloven om thuis te blijven. Ongeveer 70 procent van de beroepsbevolking in Peru werkt in de informele sector.



Ondertussen heeft de regering de regels opnieuw verscherpt. Zo geldt er op zondag een uitgaansverbod en zijn familiebijeenkomsten verboden. Daarnaast is er een campagne gelanceerd om mensen bewust te maken van de gevaren van COVID-19. De leuzen van die campagne zijn nogal controversieel. "Als je absoluut met een vriend moet gaan winkelen, grijp dan de kans en koop samen een plaats op de begraafplaats", klinkt het bijvoorbeeld.

Onderstaande tabel geeft het absolute aantal besmettingen en overlijdens weer. Met 29.000 doden staat Peru op de negende plaats wat het totale aantal coronadoden betreft.



