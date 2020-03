98-jarige Chinese verslaat coronavirus ondanks zware longinfectie en hartfalen Sven Van Malderen

03 maart 2020

08u22

Bron: New York Post 5 Een 98-jarige vrouw is in Wuhan volledig hersteld van het coronavirus. Nochtans sukkelde ze met een zware longinfectie en hartfalen. Hu Hanying mag zich nu de oudste persoon ter wereld noemen die Covid-19 overwonnen heeft. De vorige ‘recordhouder’ in China was 96 jaar.

De bejaarde dame werd op 13 februari samen met haar dochter Ding opgevangen in een van de noodziekenhuizen. Nog geen drie weken later zijn ze allebei opgelapt. “We hadden niet verwacht dat we het zouden halen”, verklaarde Ding toen ze samen met haar moeder het hospitaal verliet.

Hu verkeerde een tijdje in kritieke toestand. “Ze had hoge koorts en brandwonden op haar huid toen ze binnengebracht werd”, herinnert een van de dokters zich. “Daarnaast sukkelde ze ook met een zware longinfectie en hartfalen.”

Haar toestand zou gelukkig geleidelijk aan verbeteren. Na twee geruststellende tests mocht Hu het ziekenhuis verlaten.

Het virus heeft intussen aan 3.116 mensen het leven gekost. Buiten China zijn er tot nu toe 173 dodelijke slachtoffers gevallen.

Het Center for Disease Control and Prevention adviseert tot slot om zeker twee meter afstand te bewaren als iemand ziektesymptomen vertoont. Bij een hoest of een niesbeurt kunnen kleine druppeltjes immers een afstand van ruim anderhalve meter overbruggen.

