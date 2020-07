98 besmettingen na feestje in nachtclub in Praag Michelle Desmet

24 juli 2020

10u44

Bron: The Guardian 0 In een nachtclub in de Tsjechische hoofdstad Praag zijn minstens 98 mensen besmet geraakt met het coronavirus, melden lokale autoriteiten.

Autoriteiten gaan ervan uit dat een vrouw, die op het moment van de besmetting nog geen symptomen vertoonde, de aanleiding was voor verschillende nieuwe coronagevallen. In de nachtclub Techtle Mechtle vond er begin juli een verjaardagsfeest plaats. In totaal 68 feestvierders, 7 werknemers en nog eens 23 familieleden van de jonge vrouw, testten positief. Daarna kregen 273 bezoekers een verplichte quarantaine opgelegd.

Uit onderzoek blijkt dat verschillende bezoekers drankjes deelden met hetzelfde rietje en dat de social distancing onvoldoende bewaard werd. “De gezondheidsdiensten raden aan om geen drankjes te delen met anderen om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, luidt het officiële statement.

Tsjechië meldde woensdag 247 nieuwe coronagevallen, het hoogste aantal sinds eind juni. De Tsjechische premier, Andrej Babis, maakte het dragen van mondmaskers verplicht in enkele publieke afgesloten ruimtes.

Lees ook:

Terwijl feestende toeristen coronaregels overtreden, lopen spanningen op met Spanjaarden die nieuwe uitbraken vrezen

Ex-coronapatiënt Guus (25) smeekt iedereen om de regels te respecteren en feesten achterwege te laten (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.