955 opgesloten kompels in Zuid-Afrikaanse goudmijn na 31 uur weer bovengronds IB

02 februari 2018

06u56

Bron: Belga, The Guardian 0 Alle 955 mijnwerkers die vanaf woensdagavond opgesloten zaten in een goudmijn in de Zuid-Afrikaanse provincie Vrijstaat zijn sinds deze ochtend weer bovengronds. Dat meldt hun werkgever Sibanye-Stillwater.

"Iedereen is er goed aan toe, met uitzondering van enkele gevallen van dehydratatie en verhoogde bloeddruk", aldus woordvoerder James Wellsted. De kompels zaten vast door een elektrische panne, die veroorzaakt werd door een zware storm. De liften in verschillende mijnen waren door die panne geblokkeerd. Uiteindelijk konden reddingswerkers de stroom herstellen.

(lees verder onder de foto)

Traumatische ervaring

Woordvoerder Wellsted heeft het over een "traumatische ervaring". De kompels moeten nog een medische test ondergaan en kunnen, net als hun familie, psychologische steun krijgen. In de mijn, 300 kilometer ten zuidwesten van Johannesburg, wordt goud gezocht op een diepte van 700 en 2.200 meter.

Sibanye-Stillwater is naar eigen zeggen bij de tien grootste goudproducenten wereldwijd.

Diepste mijnen ter wereld

In Zuid-Afrikaanse mijnen doen zich regelmatig incidenten voor. Bij incidenten vielen in 2015 77 doden. Het land heeft de diepste mijnen ter wereld en is de belangrijkste producent van diamant, goud en andere edelmetalen.