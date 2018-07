95 skeletten gevonden op bouwgrond van school in Texas kg

19 juli 2018

10u46

Bron: CNN 0 Op de plaats waar binnenkort een nieuwe Texaanse school moet komen, werden 95 menselijke skeletten gevonden. Archeologen vermoeden dat de overblijfselen afkomstig zijn van zwarte arbeiders die er ruim honderd jaar geleden begraven werden, meldt CNN.

Voor de constructie van de nieuwe school in de Texaanse stad Sugar Land kon starten, werd de bouwgrond eerst onderzocht door archeologen. Er was namelijk een vermoeden dat de site een oude begraafplaats voor zwarte arbeiders herbergde, en dat vermoeden bleek correct. Onderzoekers legden de geraamtes van 94 mannen en één vrouw bloot. Volgens de archeologen zou de jongste arbeider amper 14 jaar zijn geweest, terwijl de oudsten tussen de 50 en 70 jaar waren. Ze werden wellicht begraven tussen 1878 en 1910.

Afgebeuld

De skeletten werden al in februari ontdekt, maar nu pas hebben de onderzoekers een goed idee hoe ze daar kwamen. Het gaat vermoedelijk om werkkrachten die uit de gevangenis werden geplukt om tegen een hongerloon te werken. Dat gebeurde wel vaker in die regio, net nadat de slavernij in de VS werd afgeschaft.



De arbeiders werden afgebeuld, zo verklappen hun skeletten. “We kunnen zien aan de staat van de beenderen en de kenmerken van de pezen, dat deze personen zwaargebouwd waren. Sommige beenderen waren misvormd, louter door het spierstelsel en het werk”, vertelt één van de onderzoekers.

De beenderen zullen in de komende maanden nog verder worden geanalyseerd, en kunnen dan op een andere plaats begraven worden.