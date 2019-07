95 miljoen euro schadevergoeding voor nabestaanden van slachtoffers dambreuk in Brazilië kv

16 juli 2019

23u58

Bron: Belga 0 Het Braziliaanse mijnbouwconcern Vale gaat 400 miljoen real, omgerekend zo'n 95 miljoen euro, aan schadevergoedingen betalen aan de nabestaanden van de meer dan 200 mensen die bij de dambreuk in het zuidoosten van het land omkwamen. Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd.

Ouders, echtgenotes en kinderen van de slachtoffers krijgen 700.000 real (165.679 euro) toegestopt. Voor de kinderen gebeurt dat via maandelijkse stortingen, tot ze 25 jaar oud zijn. Aan de broers en zussen van de slachtoffers wordt 200.000 real (47.327 euro) toegekend.

De aankondiging van Vale komt er een week nadat het Braziliaanse gerecht het mijnbouwconcern beval om alle schade te betalen die veroorzaakt werd door de dodelijke dambreuk bij een ijzerertsmijn van het bedrijf, inclusief de schade aan het milieu en de plaatselijke economie. De rechtbank blokkeerde daarvoor 11 miljard Braziliaanse real (2,56 miljard euro) aan fondsen van Vale.



Op 25 januari brak de dam van de ijzerertsmijn in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais. Er ontstond een enorme modderstroom die huizen, mensen en dieren meesleurde en begroef. In totaal lag een oppervlakte van ongeveer 290 hectare, ongeveer zo groot als 400 voetbalvelden, bedekt met zowat 12 miljoen kubieke meter slib. Minstens 248 mensen kwamen om, 22 anderen worden nog steeds vermist.

