95-jarige grootmoeder in Italië hersteld van coronavirus

22 maart 2020

23u43

De 95-jarige Alma Clara Corsini uit Fanano, een gemeente in de Noord-Italiaanse provincie Modena, werd op 5 maart opgenomen in het ziekenhuis nadat ze besmet raakte met Covid-19. Ondertussen is de kranige oma volledig hersteld: vrijdag werd ze uit het ziekenhuis ontslagen.

Artsen bevestigden aan de lokale krant Gazzetta di Modena dat Corsini herstelde zonder antivirale behandeling en dat haar lichaam een “geweldige reactie” vertoonde. “Ja, ik stel het goed”, zei ze eerder deze week. “Het waren goede mensen die goed voor me gezorgd hebben.” Sinds vrijdag is Corsini weer thuis. Ze is de eerste persoon uit de provincie Modena die van het virus herstelde.

Eerder deze week raakte bekend dat een 97-jarige man, waarvan wordt aangenomen dat hij tot nu toe de oudste Italiaan is die genas van het coronavirus, na een hospitalisatie van twee weken mocht terugkeren naar zijn woning. Hij herstelde dankzij een experimenteel medicijn tegen ebola.



In een poging om de verspreiding van het virus verder in te dijken, zijn in Lombardije - de zwaarst getroffen regio van Italië - sinds zaterdag alle activiteiten in open lucht, waaronder individueel gaan joggen en fietsen, verboden. Wie de nieuwe regels schendt, riskeert een boete tot 5.000 euro.