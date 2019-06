93-jarige vrouw parkeert auto in zwembad Redactie

21 juni 2019

08u04

Bron: KameraOne 6

In het Amerikaanse Missouri belandde een 93-jarige vrouw met haar auto midden in het zwembad tijdens een les aquagym. De vrouw was zelf op weg naar de les, maar kwam te laat. Ze verloor even de controle en reed dwars door de muur het zwembad in. Gelukkig vielen er geen gewonden en ook de bestuurster kwam met de schrik vrij. Het zwembad werd leeggepompt om de auto weg te halen.