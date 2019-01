911-noodoproep toont momenten nadat ontvoerde Jayme Closs (13) buurvrouw aanklampt: “Hij heeft mijn ouders vermoord. Help mij” ADN

16 januari 2019

09u57

Bron: AP, The Independent, AD.nl 5 Na 88 dagen pure horror slaagde het ontvoerde meisje Jayme Closs (13) er vorige week in om te ontsnappen uit de hel. Ze kruipt onder een bed vandaan, trekt een paar schoenen van haar kidnapper aan en rent naar buiten. Daar komt ze Jeanne Nutter tegen, een buurvrouw die haar hond uitlaat. Een andere gealarmeerde buurvrouw toetst het nummer 911 in.

Buurvrouw Jeanne Nutter is bijna terug thuis van een wandelingetje met haar hond als een jong, vuil en mager meisje opduikt. “Ik ben Jayme Closs”, schreeuwt ze. “Ik weet niet waar ik ben. Hij vermoordde mijn ouders. Ik wil naar huis. Help mij.” Nutter stapt met het meisje naar een andere buurvrouw, Kristin Kasinskas. Zij belt de politie. Die geeft nu de transcriptie van de oproep vrij.

“Het is ze. Ik ben 100% zeker”

“Hallo, er zit een jong meisje in mijn huis. Ze zegt dat haar naam Jayme Closs is”, aldus buurvrouw Kristin aan de dispatcher. “Heb je haar foto gezien, mevrouw?”, vraagt die.





Zou het kunnen? Gaat het echt om het meisje dat op 15 oktober werd ontvoerd uit haar huis in Barron, Wisconsin, nadat haar vader James en haar mama Denise werden vermoord? “Ja, het is ze. Ik ben er 100 procent zeker van. 100 procent. Ze zit neer en is rustig. Eén van onze buren kwam naar ons toe met haar.”

Wat later neemt Jeanne Nutter de hoorn over. Ze legt uit hoe Jayme plots aan haar blokhut stond.

“Ik was met mijn hond aan het wandelen en ze kwam op me af, in tranen. ‘Je moet me helpen, je moet me helpen’, zei ze.”

“Ik wilde niet naar mijn eigen blokhut gaan, want het ligt te dicht bij het huis van Patterson. Mijn buren herkenden haar meteen van de poster. Ze denkt dat hij terug komt. Zijn naam is Jake Patterson, zegt ze. En blijkbaar… Een paar deuren verder van onze hut... We zijn een beetje bang, want hij zou kunnen terugkomen. Dus als de politie zo snel mogelijk kan komen...”

“Hij verstopte haar onder een bed”

De dispatcher sust Jeanne dat de politie in aantocht is. “Er zijn veel agenten onderweg.” Ze vraagt de buurvrouw om aan de lijn te blijven en om de deuren te sluiten. “Ze zei: ‘hij heeft mijn ouders vermoord. Ik wil naar huis. Help me’”, vervolgt Jeanne. Jayme wist zelfs niet waar ze was. ‘Waar ben ik? Waar ben ik?’, vroeg ze aan de buurvrouw.

“Ze heeft ook geen idee waar hij nu is. Ze zei dat als hij weggaat, ze niet weet of hij weg is. Hij zet de muziek heel luid. Hij verstopte haar onder een bed.”

“Ziet ze eruit alsof ze medische hulp nodig heeft?”, vraagt de dispatcher. “Ik denk van wel. Ik was 30 jaar lang een sociaal werker. Ze heeft het koud en is in shock. (…) We hebben haar in een laken gewikkeld.”

“We zijn nerveus”

Of Jeanne die Jake Patterson al eens heeft gezien? “Nee, ik kom hier al vier jaar en heb nog nooit zijn gezicht gezien. Hij heeft nog nooit tegen me gepraat. Zij heeft geen schoenen. Ze heeft zijn tennisschoenen aan.”

“Zijn ze er bijna?”, vraagt de buurvrouw. “We zijn nerveus.” De dispatcher bevestigt. “Jullie doen het heel goed met haar”, zegt ze. “En jij houdt ons goed kalm”, antwoordt de vrouw weer rustiger. “Oké, er is iemand. Het is een agent. De politie is nu binnen.”

“Oké, perfect. Ik laat je gaan nu de agenten bij jullie zijn. Bedankt, goed gedaan.”

Bekentenis

Gijzelnemer Jake Patterson kon niet veel later worden opgepakt. De 21-jarige Amerikaan leidde de afgelopen jaren een geïsoleerd leven in de uitgestrekte bossen van Wisconsin. Hij heeft geen enkele connectie met Jayme, maar zag haar een keer instappen in de schoolbus. “Haar moet ik hebben”, wist hij.

Zijn eerste woorden zijn volgens de aanklacht: “Ik heb het gedaan.’’ De ontvoerder stond zelfs al twee keer eerder midden in de nacht voor haar huis. Hij wist waar ze woonde omdat hij haar van de bushalte was gevolgd. De derde keer ging hij tot actie over.

In de gang van het huis schoot hij de vader des huizes dood. Jayme verstopte zich doodsbang met haar mama in de badkamer, samen kropen ze in de badkuip. Haar moeder probeerde nog de politie te bellen, terwijl ze als een schild op haar dochter lag. Maar daar was hij plots. De moeder werd verplicht om tape op de mond van haar kind te plakken en werd dan koelbloedig doodgeschoten.

Patterson bond Jayme vast en sleepte haar naar zijn auto. Daar hield hij het meisje 88 dagen vast in erbarmelijke omstandigheden. Patterson is aangeklaagd voor moord met voorbedachten rade, ontvoering en een gewapende overval. Zijn borg is vastgesteld op vijf miljoen dollar.

Met Jayme gaat het naar omstandigheden goed. Ze moest naar eigen zeggen soms wel twaalf uur lang onder het bed liggen, zonder eten, drinken of de mogelijkheid om naar het toilet te gaan. Ze woont voorlopig bij haar tante en krijgt psychologische hulp.