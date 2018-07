91-jarige vindt overblijfselen van heilige na halve eeuw zoeken in België Arne Adriaenssens

06 juli 2018

14u30

Bron: Telegraaf 0 Het levenswerk van de Groningse Edze De Boer is voltooid. De 91-jarige man speurde de afgelopen vijftig jaar naarstig naar de overblijfselen van de heilige Hatebrand. Die vond hij uiteindelijk in Vlaams-Brabant.

Hatebrand was een katholieke abt in de twaalfde eeuw. Hij stichtte één van de eerste kloosters in het noorden van Nederland. Hier werd hij na zijn dood ook opgebaard. Hij werd heiligverklaard voor zijn levenswerk. Toen in de zestiende eeuw het protestantisme de kop opstak in de lage landen, werden alle kloosters met de grond gelijk gemaakt en raakten het gebeente hopeloos verloren.

Vijftig jaar geleden begon de Groningse Edze de Boer opnieuw te zoeken naar de resten van de heilige. Na 33 jaar geschriften te hebben uitgeplozen, leidde alle sporen hem in 2001 naar de kerk van Kortrijk-Dutsel in Vlaams-Brabant. Een dood spoor, zo bleek. De gepensioneerde man zocht in elke hoek van de kerk, maar vond geen spoor van de beenderen.

"Verdeeld over meerdere kerken"

De verrassing was groot toen men enkele maanden geleden de beenderen alsnog in de kerk terugvond. Ze kwamen boven water tijdens de grote schoonmaak op zolder. De relikwieën lagen netjes opgeborgen in een kistje met de naam ‘Hatebrand’ ingegraveerd.

“De laatste nonnen die het door hem gestichte klooster in de zestiende eeuw verlieten, hebben de beenderen waarschijnlijk meegesmokkeld naar België”, verklaart Groningse historica Anneke Mulder-Bakker aan De Telegraaf. “Daar is hij een vereerde heilige geworden en is het gebeente verdeeld over meerdere kerken.”

Nu de heilige terug is opgedoken, mag hij na meer dan vijfhonderd jaar even terug naar zijn bakermat in Groningen. Daar wordt hij morgen tentoongesteld. Aangezien het klooster dat hij stichtte niet meer bestaat, koos de Boer voor de nabijgelegen kerk van Krewerd om hem aan het volk te tonen. Nadien keert hij terug naar België.

Hatebrand Memorie - Herontdekking van heiligen na 50 jaar restauraties van middeleeuwse kerken en de daardoor op gang gekomen herbezinning op en bestudering van middeleeuwse kerkinterieurs - zaterdag 7 juli in de #kerkKrewerd - aanvang 15.00 uur - https://t.co/bs5Lb7aESC - pic.twitter.com/mGX5so3Hzq Groninger Kerken(@ GroningerKerken) link