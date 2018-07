91-jarige is oudste dronken chauffeur ooit in Groot-Brittannië Arne Adriaenssens

09 juli 2018

17u17

Bron: The Mirror 9 Toen Pauline Horrigan (91) beschonken tegen een paaltje reed, brak ze een Brits record. De vrouw is nu officieel de oudste dronken chauffeur ooit in het Verenigd Koninkrijk.

Verstand komt met de jaren. Al kan dat soms wel erg lang op zich laten wachten. Op zondag 3 juni reed de 91-jarige Pauline Horrigan rond acht uur ’s avonds door Colchester in Essex. Ze verloor de controle over het stuur en reed recht op de vluchtheuvel in het midden van de weg. Zowel haar Audi A3 als het verkeereiland zelf waren erg aan toe.

Toen de politie arriveerde, onderwierpen ze de vrouw aan een ademtest. Met 1,3 promille bleek de vrouw stevig in de wind. Ter vergelijking: in België mag je als chauffeur maximum 0,5 promille in je bloed hebben. De gepensioneerde vrouw is daarmee de oudste dronken chauffeur ooit in het Verenigd Koninkrijk.

76 jaar zonder ongeval

Horrigan zelf was flink aangedaan van het voorval. In de rechtbank pleitte ze schuldig voor rijden onder invloed. Dit leverde haar een boete van 319 pond (372 euro) op en een rijverbod van veertien maanden. De vrouw wil echter nooit meer achter het stuur kruipen. Zelfs als haar tijdelijke verbod wordt opgeheven, zal ze de wagen laten staan. Ze reed 76 jaar rond zonder enig ongeval of uitstapje naar de rechtbank.

De vorige oudste dronken chauffeur in het Verenigd Koninkrijk was David Bye. Hij was 88 jaar oud toen hij in 2013 positief blies.