91 Belgische organisaties roepen op tot internationale solidariteit met ontwikkelingslanden jv

05 mei 2020

07u23

Bron: belga 2 De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 lanceert samen met haar Franstalige tegenhanger CNCD-11.11.11 een oproep voor internationale solidariteit. De coronacrisis woedt hier volop, maar dreigt in ontwikkelingslanden voor miljoenen mensen de fatale klap te worden in een opeenstapeling van crises. Wel 91 Belgische organisaties, van vakbonden, ngo's tot middenveld- en burgerorganisaties, steunen de campagne ‘Solidariteit kent geen grenzen’, die ook via sociale media wordt verspreid.

"In je kot blijven en geregeld je handen wassen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Drie miljard mensen hebben geen toegang tot schoon water of gezondheidszorg. Miljoenen leven in overvolle sloppenwijken waar 'social distancing' onmogelijk is. In vluchtelingenkampen delen honderden mensen één kraan. Scholen sluiten, vrouwen en kinderen zijn slachtoffer van toenemend intrafamiliaal geweld. Veel regimes maken gebruik van de huidige situatie om vrijheden aan te tasten, en onevenredig geweld te gebruiken, maar ook om minderheden en iedereen die zich verzet tegen hun beleid aan te vallen", schetst 11.11.11.

Volgens de initiatiefnemers kunnen we dit soort globale crises enkel succesvol aan met wereldwijde samenwerking en solidariteit met de meest kwetsbaren. "In de strijd tegen dit virus zijn we maar zo sterk als de zwakste schakel", heet het.

Aanbevelingen

Omdat het virus geen grenzen kent, net als solidariteit, vraagt 11.11.11 bescherming van ieders gezondheid en roept op te investeren in wereldwijde gelijke toegang tot preventie en sterke gezondheidszorg. "Iedereen moet terechtkunnen in een ziekenhuis. Een toekomstig vaccin moet toegankelijk zijn voor ons allemaal."

De andere concrete aanbevelingen zijn: verzeker sociale bescherming wereldwijd voor iedereen; garandeer alle mensenrechten tijdens en na deze crisis; verdeel de factuur voor deze coronacrisis op een rechtvaardige manier en werk aan de opbouw van een sociaal en ecologisch rechtvaardige economie.

De ngo's en middenveldorganisaties roepen op tot internationale solidariteit en vragen onze politieke leiders hun verantwoordelijkheid op te nemen.

