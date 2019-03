900 migranten geëvacueerd uit sloppenwijk in Italië ADN

06 maart 2019

13u20

Bron: Belga 0 In San Ferdinando, in de Italiaanse regio Calabrië, zijn deze ochtend ongeveer 900 migranten geëvacueerd uit een sloppenwijk. De hutten waarin ze woonden werden met bulldozers vernietigd, heeft minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini gemeld. "Zoals beloofd, zijn we overgegaan van woorden naar daden", aldus Salvini, eveneens leider van de extreemrechtse Lega.

De evacuatie, die rustig verliep, begon vanochtend vroeg. Salvini had laten weten dat de migranten terecht zouden kunnen in opvangcentra, maar volgens de Italiaanse media wisten verschillende betrokken niet waar ze naartoe zouden worden gebracht.

Doden

Het is de niet de eerste keer dat de sloppenwijk wordt geëvacueerd, en de evacuaties lijken de problemen niet op te lossen. Volgens hulporganisaties gaan de omstandigheden voor de migranten die er wonen achteruit. In een jaar tijd zijn vier migranten gestorven in San Ferdinando. Ze werden vermoord of kwamen om bij branden. De nieuwe evacuatie kwam er na de dood van een 29-jarige Senegalees.

Volgens de ngo Physicians for Human Rights is de zoveelste evacuatie gebeurd "zonder rekening te houden met de individuele rechten van deze migrantenarbeiders, en met de maatregelen die de lokale instellingen en besturen genomen hadden om hun sociale integratie te bevorderen".

Landbouw

Calabrië trekt jaarlijks honderden migranten aan die hopen in de landbouw aan het werk te kunnen. Veel van de migranten die nu werden geëvacueerd werkten dan ook als seizoensarbeider, sommigen van hen in het zwart. Coldiretti, de belangrijkste vakbond voor de landbouw in Italië, heeft gisteren nog opgeroepen om snel extra buitenlandse werkkrachten toe te laten, omdat sommige oogsten vervroegd zijn door de extreem hoge temperaturen.