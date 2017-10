90 procent van de Catalanen stemt voor onafhankelijkheid ib

Bron: Belga 0 Getty Images Bij het Catalaanse referendum van gisteren - dat door de regering in Madrid als illegaal wordt beschouwd - heeft 90 procent van de kiezers voor de onafhankelijkheid gestemd. Dat heeft de Generalitat de Catalunya rond half 1 's nachts bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Volgens woordvoerder Jordi Turull brachten 2,26 miljoen Catalanen hun stem uit.

Volgens de Catalaanse overheid stemden 2.020.144 Catalanen (90,09 procent) "ja", terwijl er slechts 176.565 (7,87 procent) "nee"-stemmen werden geteld. Er waren ook 45.586 (2,03 procent) blanco en 20.129 (0,89 procent) ongeldige stemmen.

impressionant la resposta dels ciutadans. Legitimitat i dignitat! https://t.co/avK4YiB1eT — Carles Puigdemont (@KRLS) 30 september 2017

Gisterenavond had het hoofd van de Catalaanse regionale regering, Carles Puigdemont, in een toespraak na het referendum al aanspraak gemaakt op de onafhankelijkheid. "Burgers van Catalonië, wij hebben het recht gewonnen om een onafhankelijke staat te hebben in de vorm van een republiek", verklaarde hij. Hij bedankte ook de "miljoenen" Catalanen die ondanks de tegenwerking van de Spaanse overheid en het hardhandig optreden van de ordediensten zondag zijn gaan stemmen.

(1) A vosaltres, que heu ensenyat al món el civisme d'un poble pacífic, que heu resistit vexacions i repressió, us dono les gràcies #1Oct pic.twitter.com/TmofPAfHmU — Carles Puigdemont (@KRLS) 30 september 2017

¿El Gobierno reprime el 1-O¿, en la portada de este lunes https://t.co/55PFcxE501 pic.twitter.com/OJtXoGj6cD — La Vanguardia (@LaVanguardia) 30 september 2017

Enkele uren eerder zei Spaans premier Mariano Rajoy al dat er zondag "geen referendum, maar een enscenering" had plaatsgevonden. De Spaanse staat heeft bewezen dat ze "met alle haar ter beschikking staande rechtsmiddelen kan reageren op elke provocatie". De Catalaanse regionale regering heeft "fundamentele rechten geschonden" en tegen de wettelijkheid van de democratische samenleving gehandeld. Hij noemde het verboden referendum "een aanfluiting van de democratie".

Hardhandig optreden politie

Tijdens de stembusgang voor het referendum traden de politie-eenheden van de Guardia Civil en Policía Nacional, die onder de bevoegdheid van Madrid vallen, bijzonder hardhandig op tegen vreedzame kiezers en demonstranten. Volgens de laatste balans van het Catalaanse ministerie van Gezondheid is het aantal gewonde burgers inmiddels opgelopen tot 844. De meeste gewonden vielen in de hoofdstad Barcelona. De slachtoffers wordt opgeroepen om bij de Catalaanse politie klacht in te dienen tegen de Guardia Civil.

"Plicht vervuld en wet gevolgd"

Puigdemont legt de schuld voor het uit de hand gelopen geweld bij Rajoy, maar die kaatste de bal terug. "De verantwoordelijken zijn zij die de wet hebben overtreden", zei de Spaanse premier. "Wij hebben enkel onze plicht vervuld en de wet gevolgd."

844 gewonden

Behalve 844 burgers, raakten ook 33 leden van de Guardia Civil en Policía Nacional gewond, zo meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken in Madrid via Twitter.