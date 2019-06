90-jarige vrouw levend en wel uit vernielde woning gehaald na modderstroom Redactie

18 juni 2019

15u56

Bron: AP

De Amerikaanse staat Kentucky is gisteren getroffen door zware regenval. In de stad Stanton heeft de regen een modderstroom veroorzaakt. De woning van een 90-jarige vrouw werd daarbij vernield. De vrouw lag te slapen in bed toen de krachtige modderstroom een deel van het gelijkvloers raakte, waardoor een muur instortte en een gedeelte van de bovenste verdieping ook nog eens inzakte. De brandweer van Stanton heeft vier uur nodig gehad om de vrouw te redden. Als bij wonder stelt ze het goed.