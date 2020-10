9 miljoen Chinezen worden getest na amper 12 besmettingen: “Men probeert uitbraken zo klein mogelijk te houden” Daimy Van den Eede

12 oktober 2020

17u00 14 Amper twaalf besmettingen, en toch moeten maar liefst negen miljoen Chinezen getest worden op het coronavirus. In de stad Qingdao, in het oosten van China, treedt men hardhandig op om de verspreiding van het coronavirus zo snel mogelijk in te dijken. “Bij elke kleine uitbraak wordt meteen grootschalig opgetreden”, zegt journaliste en correspondente Leen Vervaeke, die in China woont, in een gesprek op HLN LIVE.

De twaalf besmettingen deden zich voor in een ziekenhuis in Qingdao. De oorzaak ervan is nog niet bekend. Om verdere besmettingen te voorkomen, moeten alle negen miljoen inwoners van de stad zich nu laten testen op Covid-19. “Ook in het verleden, onder meer in Beijing, werd er al op dezelfde manier gereageerd op uitbraken”, vertelt Leen Vervaeke.

Ondertussen blijft het aantal besmettingen in heel China laag. “De laatste besmetting dateert van 15 augustus”, klinkt het. “Als deze uitbraak beperkt kan blijven tot enkele tientallen gevallen, blijft de impact voor de 1,4 miljard Chinezen beperkt.”

