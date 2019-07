9 doden bij crash vliegtuigje met parachutisten in Zweden LH

14 juli 2019

17u03

Bron: Belga 0 Bij een vliegtuigongeluk vlak bij de Zweedse stad Umea zijn vandaag alle negen inzittenden van het toestel om het leven gekomen. Volgens de Zweedse krant Aftonbladet ging het om parachutisten.

Het toestel, een klein sportmodel, is zondagmiddag opgestegen op de luchthaven van Umea en stortte nauwelijks twee kilometer verder neer, in de buurt van het eilandje Storsandskar.



Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.