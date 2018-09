Overzicht: 17 jaar na 9/11 is het World Trade Center nog steeds niet volledig heropgebouwd. Jolien Lelièvre

10 september 2018

14u35 1 9/11 Afgelopen weekend werd in New York het Cortlandt Street Station opnieuw geopend. Het metrostation, dat onder de Twin Towers lag, werd vernietigd tijdens de aanslagen van 9/11. Met de opening van het metrostation, dat de toepasselijke naam WTC Cortlandt Station kreeg, zijn de grootste herstellingswerken intussen uitgevoerd. Toch is het World Trade Center zeventien jaar na de aanslagen nog altijd niet volledig heropgebouwd.

Bij de aanslagen van nine eleven werden niet alleen de Twin Towers in Manhattan en een deel van het Pentagon in Washington vernietigd. Ook de omliggende gebouwen in Manhattan raakten zwaar beschadigd. Een overzicht van wat er sinds de aanslagen veranderde in het financiële hart van New York.

Herdenkingsmonument

Op de plaats van de Twin Towers werd een herdenkingsmonument gebouwd. Het monument kreeg de naam National September 11 Memorial & Museum.

One World Trade Center

Naast het herdenkingsmonument werd het One World Trade Center, ook wel bekend als de Freedom Tower, gebouwd. De bouw van de toren begon in 2006. In 2014 werd het in gebruik genomen. Het One World Trade Center is met 541 meter de hoogste toren van het Amerikaanse continent en het op vijf na hoogste gebouw ter wereld.

WTC-Torens

Door de instorting van WTC-torens 1 en 2 raakten ook WTC-torens 3, 4, 5, 6 en 7 zwaar beschadigd. Dit kwam door brokstukken die naar beneden vielen of door brandhaarden die oversloegen naar de andere torens. Het WTC-complex, dat in totaal uit zeven torens bestond, werd door de aanslagen volledig vernield. Zeventien jaar later wordt nog steeds gewerkt aan het nieuwe World Trade Center.

2WTC

Het Two World Trade Center zal deel uitmaken van het nieuwe World Trade Center. De bouw startte in 2010. De nieuwe toren zou in 2020 moeten opengaan. Of die datum ook effectief gehaald zal worden, is niet duidelijk.

3WTC

Ook het Three World Trade Center is nog in opbouw. Het gebouw zal het Marriot World Trade Center, dat tijdens de aanslagen werd vernield, vervangen. Het nieuwe 3WTC-gebouw zal nog dit jaar geopend worden.

4WTC

Het Four World Trade Center werd in 2008 gebouwd en ging in 2013 open. Het gebouw staat tegenover het herdenkingsmonument van 9/11.

5WTC

Het Five World Trade Center komt er als vervanging van 130 Liberty St. dat werd vernietigd door de instorting van de Twin Towers. In het gebouw was de Deutsche Bank gehuisvest. De toren liep enorme schade op tijdens de aanslagen, maar toch duurde het bijna tien jaar voordat hij volledig werd gesloopt. Onder meer problemen met asbest en de dood van enkele brandweermannen in het gebouw hielden de afbraak ervan tegen.

In 2011 begon de opbouw van de nieuwe wolkenkrabber. Wanneer de werken precies klaar zullen zijn, is nog niet duidelijk. Wat wel vast staat, is dat de nieuwe toren niet op de plaats van het vernietigde 130 Liberty St. zal staan. Het gebouw zal voortaan deel uitmaken van het nieuwe WTC-complex. Op de originele site van 130 Liberty St. wordt een kerk gebouwd. Die zal nog dit jaar klaar zijn.

Winter Garden

In 2002, een jaar na de aanslagen, werd de Winter Garden opnieuw geopend. De herstellingswerken hadden een totaal kostenplaatje van 50 miljoen dollar, bijna 43 miljoen euro. Het gebouw stond rechtegenover het World Trade Center en leed enorme schade door de instorting van de Twin Towers. De Winter Garden is een glazen pavilioen waar nu een shoppingcenter is.

Historische documenten

Bij de instorting van de Twin Towers raakten niet alleen gebouwen beschadigd. Er werden ook 21 bibliotheken vernield. Hierdoor gingen historische documenten en kunstwerken verloren. De kunstwerken zouden een waarde van meer dan 100 miljoen dollar, of 86 miljoen euro, gehad hebben. Onder de kunstwerken waren ook foto’s die door de fotograaf van John F. Kennedy werden gemaakt.

Naast historische documenten en kunstwerken gingen ook duizenden overheidsdocumenten, waaronder die van de Central Intelligence Agency (CIA) en de Secret Service, verloren.

Pentagon

Ook een klein deel van het Pentagon, in Washington, werd vernietigd door een derde vliegtuig dat gekaapt werd. Die schade is intussen volledig hersteld.

Bij de aanslagen van 11 september 2001 kwamen bijna drieduizend mensen om het leven. De directe materiële schade wordt op 40 miljard dollar (34 miljard euro) geschat.