Minister van Binnenlandse Veiligheid VS waarschuwt voor nieuwe terreurplannen à la 9/11 JV

10u31

Bron: Telegraph, Daily Mail 0 REUTERS 9/11 Terroristen plannen nieuwe aanslagen van de gruwelijke omvang van 9/11. Daar waarschuwt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, Elaine Duke, voor. Volgens Duke zijn de terreuraanvallen met messen en voertuigen van de laatste maanden en jaren bedoeld om terroristen "bezig te houden" in de aanloop naar een "grote explosie".

Elaine Duke beweert dat het doel van terroristen nog altijd is om vliegtuigen te kapen met het oog op zo veel mogelijk burgerslachtoffers, net zoals bij de aanslagen van 11 september 2001. De waarnemende minister van Binnenlandse Veiligheid zei dat op een bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade in Londen. Ze had het over een "tussenperiode" waarin terroristen momenteel zitten, om daarna ongemeen hard toe te slaan. "Terreurorganisaties - zoals IS, al-Qaida of andere - streven naar een grote explosie, zoals die van 9/11. Ze willen vliegtuigen neerhalen, daar zijn onze veiligheidsdiensten duidelijk over", aldus Duke.

"Maar intussentijd moeten de geldstromen in stand gehouden worden, moeten ze goed zichtbaar blijven en moeten ze hun leden bezighouden. Daarom stellen ze zich voorlopig tevreden met kleinere aanslagen", zei Duke in Londen. "Maar dat betekent niet dat ze hun grootse plannen met vliegtuigen hebben opgegeven." Ze verduidelijkte dat het neerhalen van een vliegtuig met een laptop voor luchtvaartmaatschappijen wereldwijd een van de vele bedreigingen is. Een ernstig probleem daarbij is dat van het vrij verkeer van personen en goederen tussen de verschillende landen. Dat maakt dat de VS verder moet kijken dan de eigen grenzen.

Duke benadrukte dat ook in de VS vandaag de terreurdreiging weer "extreem hoog" is en dat het aantal zogenaamde 'home-grown'-extremisten toeneemt. Vooral door online propaganda, waartegen de internetgiganten volgens Duke sneller en strenger moeten optreden.