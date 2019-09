IN BEELD. Exact 18 jaar geleden: de aanslagen die op ons netvlies staan gebrand

Redactie

11 september 2019

06u19 92 9/11 Exact achttien jaar geleden waren de Verenigde Staten het doelwit van terroristische aanslagen. Twee vliegtuigen crashten in de WTC-torens in New York. Ook twee andere vliegtuigen werden gekaapt. 11 september 2001 ging de geschiedenis in als een gitzwarte dag. Niet alleen voor de Verenigde Staten, maar voor de hele wereld.

Twee vliegtuigen boorden zich op dinsdag 11 september door de WTC-torens in New York. Beide torens stortten tijdens de reddingsacties in en lieten een spoor van vernieling na in Manhattan. Het Pentagon in Virginia werd door een ander toestel geraakt. Een vierde vliegtuig crashte in een veld in Shanksville, Pennsylvania, terwijl passagiers de kapers probeerden te overmeesteren. Bij de aanslagen kwamen in totaal ongeveer 3.000 mensen om het leven, zo’n 6.000 anderen raakten gewond.

Al-Qaida eiste de aanslagen op. Leider Osama bin Laden werd in 2011 door de VS om het leven gebracht. De ‘architect’ van 9/11, Khalid Sheikh Mohammed, belandde achter de tralies in Guantanamo Bay. “Deze massamoorden waren bedoeld om ons angst te bezorgen en chaos te creëren. Ze hebben gefaald. Ons land is sterk”, besloot toenmalig Amerikaans president George W. Bush na de aanslagen.

Twee vliegtuigen boorden zich in de WTC-torens in New York, waarna beide gebouwen instortten.

Vlucht 77 van American Airlines crashte op het Pentagon, in Arlington County, in Virginia.

Een vierde vliegtuig crashte in een veld in Shanksville, Pennsylvania, terwijl passagiers de kapers probeerden te overmeesteren.