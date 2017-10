Hoge schadevergoeding voor Canadezen die onterecht opgepakt en gefolterd werden na 9/11 20u48

Bron: Belga 0 photo_news 9/11 Drie mannen die na de aanslagen van 11 september 2001 onterecht werden opgepakt en in Syrië en Egypte werden gefolterd, krijgen van de Canadese overheid 31 miljoen Canadese dollar (21 miljoen euro) schadevergoeding. Dat melden Canadese media.

Abdullah Almalki, Ahmad Elmaati en Muayyed Nureddi, die de Canadese nationaliteit hebben, werden na de aanslagen opgepakt en gefolterd op verdenking van banden met terrorisme. Nadat ze vrijkwamen in 2004, zonder in beschuldiging gesteld te zijn, keerden ze terug naar Canada en dagvaardden ze de Canadese staat voor haar rol in hun wedervaren.

Een onafhankelijk onderzoek uit 2008 stelde dat de Canadese inlichtingendiensten en de Canadese federale politie "onrechtstreeks" verantwoordelijk waren voor de slechte behandeling van de mannen.



In maart bood de Canadese overheid formeel haar excuses aan.



Volgens Le Devoir, een krant uit Montreal, krijgen de drie samen 31,5 miljoen dollar schadevergoeding. De overheid wil dat bedrag niet bevestigen. De drie hadden 100 miljoen dollar gevraagd.