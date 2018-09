Foto’s tonen moment waarop president Bush hoort over aanslagen van 9/11 Jolien Lelièvre

11 september 2018

15u40

Bron: Business Insider Nederland 1 9/11 Het is vandaag exact 17 jaar geleden dat terroristen vier vliegtuigen kaapten en verschillende aanslagen pleegden op de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde aanslag mislukte. De toenmalige president van de Verenigde Staten, George W. Bush, gaf op het moment van de aanslagen een lezing in Florida. Foto’s, die pas jaren later werden vrijgegeven, tonen het moment waarop president Bush hoort over de aanval op de VS.

Op 11 september 2001 vliegen twee gekaapte vliegtuigen door de Twin Towers in New York. Diezelfde dag vernietigt een ander vliegtuig een deel van het Pentagon in Washington en crasht een vierde toestel in een veld in Pennsylvania. De toenmalige president van de Verenigde Staten, George W. Bush, geeft op dat moment een lezing in een basisschool in Florida. Een van zijn adviseurs brengt hem op de hoogte van de aanslagen.

Klaslokaal als vergaderruimte

Op foto’s die in 2016 werden vrijgegeven door de US National Archives, is te zien hoe een klaslokaal dient als vergaderruimte. Bush volgt de eerste berichtgevingen op het nieuws en telefoneert met de toenmalige directeur van de FBI, Robert Mueller en vice-president Dick Cheney.

Vanuit de basisschool in Florida spreekt president Bush voor het eerst na de aanslagen het Amerikaanse volk toe.

Air Force One

In de uren die daarop volgen is te zien hoe president Bush telefoneert en overlegt vanuit het presidentiële vliegtuig Air Force One.

Diezelfde dag nog wordt Bush naar het Witte Huis overgebracht waar hij de natie toespreekt.