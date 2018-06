870.000 liter olie lekt weg in Amerikaanse rivier na treinongeluk

Redactie

24 juni 2018

04u34

Bron: AD, ABC News

0

Door een ongeluk met een goederentrein in de Amerikaanse staat Iowa is veel olie weggelekt in het water. Naar schatting is zo'n 870.000 liter ruwe olie in de Little Rock rivier terechtgekomen.