857 sterfgevallen op 25.000 cholerapatiënten in Congo sinds januari jv

14 november 2018

In de Democratische Republiek Congo zijn sinds het begin van het jaar een totaal van 25.170 gevallen van cholera geregistreerd waaronder 857 sterfgevallen (3,4 procent). Dat blijkt uit statistieken die zijn vrijgegeven door het lokale kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De cholera-epidemie van 2018 wordt gekenmerkt door een reactivering van de gevallen op vroegere locaties van 2017, maar ook door de heropleving van nieuwe uitbraken in de verschillende provincies.

De meest getroffen bevolkingsgroepen zijn degenen die leven in "gebieden aan grote rivieren, in zones met een tekort aan drinkwatervoorziening en met sanitaire problemen", verklaart de WHO. Ten minste één geval van cholera is gemeld in 21 van de 26 provincies van het land. De provincies die het meest worden getroffen door de opleving van de ziekte zijn die van Kasaï Oriental, Lomami (midden), Zuid-Kivu, Tanganyika, Haut-Katanga (Oost).

In 2017 kostte cholera in Congo het leven aan 1.190 mensen op 55.000 gevallen.