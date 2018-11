85-jarige rechter Amerikaans Hooggerechtshof in ziekenhuis na valpartij TT

Bron: Belga, ANP 0 De Amerikaanse rechter Ruth Bader Ginsburg (85) van het federale Hooggerechtshof is met drie gebroken ribben opgenomen in het ziekenhuis. Ze raakte gewond toen ze ten val kwam in haar kantoor, zegt een woordvoerster van de rechtbank. Ginsburg ging vervolgens naar huis, maar besloot de volgende ochtend alsnog naar het ziekenhuis te gaan.

Ginsburg is al sinds 1993 rechter bij de hoogste federale rechtbank van de Verenigde Staten. Ze is de oudste rechter en destijds voorgedragen door president Bill Clinton en wordt gezien als een van de progressieve rechters. ‘RBG’ is intussen een legende en tegen wil en dank een icoon geworden op sociale media, ook dankzij een haar bejubelende portretdocumentaire afgelopen zomer. Er zijn verscheidene biografieën over haar verschenen, fans dragen t-shirts met haar gezicht en er zijn zelfs speelgoedpoppen van haar gemaakt.

Ginsburg was in de jaren 70 een pionier van de strijd voor de emancipatie van vrouwen. Sindsdien is ze ook meegegaan met andere evoluties in de Amerikaanse samenleving en zit ze in kwesties zoals abortus en het homohuwelijk op de lijn van de jongere generaties.

Voor het leven benoemd

De negen rechters in het Hooggerechtshof worden in principe voor het leven benoemd door de zittende president, die daardoor ook lang na zijn ambtstermijn grote invloed kan uitoefenen op een aantal belangrijke maatschappelijke zaken in de VS.

Het Hooggerechtshof heeft in de VS namelijk vaak het laatste woord over gevoelige vraagstukken, bijvoorbeeld over het recht op abortus of het homohuwelijk. Als Ginsburg haar werk niet meer kan doen, zou president Donald Trump vermoedelijk een conservatieve rechter naar voren schuiven om haar plaats in te nemen.

De kandidatuur van een conservatieve rechter, Brett Kavanaugh, leidde eerder tot een fel politiek gevecht tussen Democraten en Republikeinen. Hij was naar voren geschoven door president Donald Trump, maar werd vervolgens geconfronteerd met beschuldigingen over seksueel wangedrag tijdens zijn jeugd.

Kavanaugh was al de tweede rechter die Trump in het Hooggerechtshof kon benoemen, na Neil Gorsuch vorig jaar. De hoogste rechtsinstantie van de VS heeft daardoor voor decennia een rechtse stempel gekregen. De verhouding tussen conservatieve en progressieve rechters ligt daardoor momenteel op vijf tegen vier.