85-jarige peetvader van de Spaanse drugsmaffia ingerekend SVM

08 augustus 2018

19u37

Bron: Belga 0 De Spaanse politie heeft Manuel Charlin, een belangrijk kopstuk van de drugsmaffia in Galicië, opgepakt bij een grootschalige antidrugsactie. De man is 85 jaar oud en heeft vele van die jaren in de cel doorgebracht.

Hij is een van de 18 personen die doorheen heel Spanje -van Galicië tot in Andalusië- werden opgepakt. Zijn zoon Melchor, die vijf jaar voortvluchtig was, werd ook gearresteerd.

Galicië wordt sinds de jaren 80 gezien als een van de belangrijke poorten waarlangs drugs in Europa worden ingevoerd. Het ging vaak om hasj uit Marokko en cocaïne uit Colombia.

In zijn boek 'Fariña' portretteerde onderzoeksjournalist Nacho Carretero de Charlin-clan als een van de gewelddadigste van Spanje. Volgens deze auteur groeide Charlin op in armoede en richtte hij een bedrijf op dat zeevruchten verhandelde. Dat werd echter gefinancierd door de illegale verkoop van penicilline, koper en alcohol, allemaal waren die uit Portugal gesmokkeld werden.