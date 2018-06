85-jarige dokter verschijnt voor de rechter, vijftig jaar nadat hij baby ontvoerde en wegschonk aan vreemd koppel kg

Bron: BBC 0 De 85-jarige Eduardo Vela moet voor de rechter verschijnen, bijna vijftig jaar nadat hij een pasgeboren baby van haar biologische moeder afpakte en aan een kinderloos koppel gaf. Het is de eerste persoon die voor het gerecht wordt gedaagd in het schandaal rond de ongeveer 300.000 gestolen baby’s uit Spanje die illegaal werden geadopteerd vanaf de jaren 30.

Eduardo Velo werkte in de jaren 60 als gynaecoloog in een ziekenhuis in Madrid, waar hij naar alle waarschijnlijkheid meerdere baby’s ontvoerde en aan andere koppels gaf. Zo stal hij in 1969 ook baby Inés uit de armen van haar biologische moeder. Hij speelde de baby door aan een 46-jarige vrouw die zich vanaf dan voordeed als haar echte moeder. Pas achttien jaar later kwam de waarheid aan het licht: toen biechtte de vrouw alles op aan het meisje.

Inés, ondertussen zelf 49, weet nog steeds niet wie haar biologische moeder was, of in welke omstandigheden ze zelf werd ontvoerd. “Ze vertelden mijn moeder dat mijn biologische moeder een getrouwde vrouw was die me niet kon houden. Ze zou een affaire hebben gehad terwijl haar man weg was,” liet ze weten aan BBC.

Zelf denkt ze dat haar moeder mogelijk werd bedreigd of rond de tuin geleid, zoals ook andere moeders is overkomen. Dokter Vela gaf later ook toe dat hij de geboortepapieren vervalste, waarbij hij het kinderloze koppel opschreef als de biologische ouders van het kind.

Vela moet op 26 juni voor de rechtbank verschijnen en riskeert een celstraf van elf jaar. De dokter op rust wordt daarnaast onderzocht voor de verdwijning van een baby in 1971. Een stel ouders beviel toen van een schijnbaar gezonde dochter, maar kreeg daarna te horen dat hun kind gestorven was aan een hartaandoening. Haar lichaampje kregen ze nooit te zien.

Honderdduizenden gestolen baby's

De zaak is geen alleenstaand geval. Naar schatting 300.000 Spaanse baby’s werden gestolen tussen 1930 en 1990. Vaak werden de kinderen ontvreemd van alleenstaande moeder of arme gezinnen en geplaatst bij aanhangers van het regime van dictator Francisco Franco. In veel gevallen werden de ouders verteld dat hun pasgeboren kind gestorven was. Bij de opgravingen van enkele van de zogenaamde overblijfselen van hun baby, bleek de kist echter gevuld te zijn met de resten van een volwassenen of een onverwant kind.

Hoewel er steeds meer gelijkaardige gevallen opduiken, blijft het moeilijk om de schuldigen op te sporen. Van de ongeveer 3.000 zaken die de laatste jaren werden geopend, werd het gros alweer gesloten wegens een gebrek aan bewijs. De rechtszaak rond Vela moet weer schot in de zaak brengen, zegt de advocaat van Inés, Guillermo Peña.

"We moeten garanderen dat niemand nog kan twijfelen of kan zeggen dat alles verzonnen werd door moeders en vader die zich niet over de dood van hun kinderen konden zetten. Nee. Dit is hier gebeurd. En als er één veroordeling is, dan kunnen er nog vele volgen", aldus de advocaat.