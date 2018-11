85.000 euro voor witte truffel van Alba RPM

11 november 2018

17u56

Bron: Belga 0 Een witte truffel van 850 gram is vandaag op de jaarlijkse veiling in Alba nabij Turijn verkocht voor maar liefst 85.000 euro. Een anonieme koper uit Hong Kong had dus 100 euro per gram veil voor de exquisite lekkernij.

Alba, een stad in Piëmont in het noordwesten van Italië, is een begrip in culinaire middens en staat bekend als de hoofdstad der witte truffels. De exemplaren die er elk najaar worden geoogst, zijn vermaard om hun unieke smaak.

"Ze wordt gekenmerkt door een intens parfum, dat beelden oproept van romantische ontmoetingen, bossen, natuur. Ze is zeer evocatief", prijst voorzitter Antonio Degiacomi van het nationale studiecentrum voor de truffel.

Na een moeilijk seizoen vorig jaar is de oogst dit jaar van uitstekende kwaliteit. Dat ligt volgens Degiacomi aan de regenval deze zomer.