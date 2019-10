84-jarige aanvaller van Franse moskee aangeklaagd voor poging tot moord kv

30 oktober 2019

20u28

De tachtiger die maandag de moskee van Bayonne, in het zuidwesten van Frankrijk, in brand probeerde te steken, is in verdenking gesteld en in voorlopige hechtenis genomen, zo heeft het parket vandaag meegedeeld. Hij wordt er ook van beschuldigd twee mensen zwaar verwond te hebben.

De bejaarde man opende maandag het vuur bij een moskee in het Zuid-Franse Bayonne. Daarbij raakten twee mannen van 74 en 78 jaar ernstig gewond. De schutter verklaarde aan de politie dat hij de brand in de Notre Dame in Parijs wilde wreken.

Uit het psychiatrisch onderzoek blijkt dat Claude Sinké deels ontoerekeningsvatbaar, was, deelt de Franse justitie mee. Hij werd kort na het incident in zijn huis in Saint-Martin-de-Seignanx gearresteerd.



Het incident wordt nu officieel niet meer beschouwd als een terreurdaad en de speciale anti-terreuraanklager zal het geval dan ook niet behandelen.



Sinké, die levenslange opsluiting riskeert, "is in verdenking gesteld wegens poging tot moord, beschadiging en vernieling met verzwarende omstandigheden, geweld met een wapen op een drager van het openbare gezag en geweld met een wapen", preciseerde Marc Mariée, procureur van Bayonne.