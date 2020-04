830 miljoen ton koolstofdioxide vrijgekomen tijdens Australische bosbrandseizoen JG

Bron: Belga 0 Tijdens het voorbije Australische bosbrandseizoen is er volgens een schatting van de Australische regering 830 miljoen ton koolstofdioxide vrijgekomen. Dat is meer dan de jaarlijkse uitstoot van broeikasgas van het land.

De hoeveelheid koolstofdioxide kwam vrij tussen september 2019 en februari 2020 door de verwoestende branden die Australië teisterden. De jaarlijkse broeikasgasuitstoot bedraagt zo'n 540 miljoen ton CO2-equivalent.

Verwacht wordt dat de bossen na verloop van tijd zullen herstellen, staat in het rapport dat de Australische regering deze week publiceerde. "De gevolgen van de klimaatverandering, waaronder droogte of meer en fellere branden, kunnen wel een invloed hebben op het herstelvermogen van bossen na een brand", klinkt het.

Bij de bosbranden ging 12,5 miljoen hectare land in rook op, en kwamen minstens 33 personen om.