83 superrijken roepen op hen zwaarder te belasten: "Ons geld is nodig voor het herstel na de coronacrisis"

13 juli 2020

13u27

Bron: The Guardian 38 “Hoe rijker, hoe gieriger”, hoor je weleens in de volksmond. Dat geldt niet voor een groepje van 83 megarijken die zich openlijk bereid verklaren tot het betalen van veel meer belastingen om de wereld mee uit de coronacrisis te helpen. Hogere taksen voor “mensen zoals wij”, willen ze. “Meteen, substantieel en permanent”, schrijft het welgestelde kliekje in een open brief.

De bende noemt zich “miljonairs voor de mensheid” en telt prominente figuren als de Britse regisseur Richard Curtis, medestichter van het bekende Ben & Jerry’s ijs, Jerry Greenfield, en Abigail Disney, nazaat van de wereldberoemde filmproducent Walt Disney. “Nu Covid-19 de wereld treft, hebben miljonairs zoals wij een cruciale rol te spelen in het weer gezond maken van de wereld”, schrijven de 83 in hun brief. “Nee, wij zijn niet de mensen die zieken verzorgen op de intensive care-afdelingen. We rijden niet met de ambulances die zieken naar ziekenhuizen brengen. We vullen niet de schappen van supermarkten aan en leveren geen eten van deur tot deur. Maar we hebben wél veel geld. Geld dat nu hard nodig is en dat de komende jaren ook zal blijven, nu onze wereld herstelt van deze crisis.”

De groep waarschuwt ervoor dat we de economische impact van de coronapandemie nog decennia zullen voelen en dat ze mogelijk “een half miljard meer mensen in armoede zal storten”. Met liefdadigheid gaan we er niet komen, beseffen de miljonairs. “De overheden moeten de verantwoordelijkheid nemen om het nodige geld in te zamelen en het eerlijk te besteden.” Ook bij hen leeft de overtuiging dat het medisch en ander personeel in de frontlinies een betere toekomst verdienen. “De meesten van hen zijn schandelijk onderbetaald voor de last op hun schouders”, schrijven ze.



De brief wordt niet zomaar vandaag openbaar gemaakt. Deze week staan een G20-bijeenkomst met de ministers van Financiën en een Buitengewone Europese top in Brussel op het programma.