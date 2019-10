81-jarige vrouw betrapt met 3 kilo cocaïne in rolstoel Tom Tates

15 oktober 2019

08u29

Bron: AD.nl 2 De politie heeft op een luchthaven bij de Colombiaanse stad Medellin een 81-jarige vrouw gearresteerd omdat ze in een rolstoel 3 kilo cocaïne naar Spanje wilde smokkelen. De vrouw viel op omdat het kader van de rolstoel er volgens de autoriteiten vreemd uitzag. Ook was het vervoermiddel voorzien van een opvallend verse en nog niet helemaal droge laag verf.

Irene Mesa de Marulanda zei na haar aanhouding niets te hebben geweten over het witte poeder in de rolstoel. Volgens politiechef Carlos Rodríguez wordt onderzocht of het verhaal van de bejaarde vrouw klopt. Mesa de Marulanda reageerde in tranen op haar aanhouding. “Ik rijd nog niet lang in deze stoel en heb er niks vreemds aan gemerkt”, benadrukte ze na haar aanhouding. Nadat de rolstoel is beslag was genomen, kreeg de vrouw een vervangexemplaar.

Het is volgens Rodríguez al de vierde keer in een jaar tijd dat bij grenscontroles op luchthavens in Colombia en Spanje ouderen worden aangehouden met drugs. In juli werd op de luchthaven van Barcelona nog een Colombiaanse man aangehouden die onder een toupetje een pakket cocaïne had geplakt met een marktwaarde van circa 30.000 euro. De smokkelaar trok de aandacht van de autoriteiten omdat hij zich opvallend nerveus gedroeg terwijl het warrige haarstuk dat hij onder zijn hoed droeg onrealistisch groot was.

‘Domste smokkelaar ooit’

De oudere man, die door internationale media werd getypeerd als ‘allerslechtste en domste drugssmokkelaar ooit’, had net een vlucht uit Bogota (Colombia) achter de rug. Daar was hij kennelijk op de een of andere manier ontsnapt aan de aandacht van grenscontroleurs. “De inventiviteit van drugssmokkelaars kent geen grenzen”, aldus de Spaanse politie bij foto’s van de man die werd gearresteerd. “Ze spotten met ons.” Meer details over de Colombiaan zijn niet bekendgemaakt. Zijn identiteit is onbekend omdat hij op de afbeeldingen onherkenbaar is gemaakt.

Spanje is al jaren een belangrijk doorvoerland voor drugs uit Colombia die voor de Europese handel bestemd zijn. Vorig jaar werd alleen al op de luchthaven van Barcelona meer dan 100 kilo cocaïne van passagiers in beslag genomen. Volgens de Spaanse politie worden smokkelaars steeds creatiever om het spul de grens over te krijgen. De afgelopen jaren is het aangetroffen in uitgeholde vruchten, borstimplantaten, gips om ledematen, schoenzolen, rollators, rolstoelen, maar dus ook ook in pruiken en haarstukjes.