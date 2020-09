800 mensen houden minuut stilte in Solingen voor slachtoffers gezinsmoord redactie

05 september 2020

22u35

Bron: ANP 0 Rond achthonderd mensen hebben zaterdagavond in het Duitse Solingen stilgestaan bij de dood van de vijf kinderen die vermoedelijk door hun moeder zijn vermoord. De herdenking werd door inwoners en familie van de kinderen georganiseerd.

De aanwezigen staken kaarsjes aan en hielden een minuut stilte bij de woning waar de kinderen donderdag dood werden gevonden. De 19-jarige Kira Yopoulis, die in dezelfde wijk woont, kan amper geloven wat er is gebeurd. "Je denkt dat zoiets nooit in jouw buurt zal gebeuren", zegt ze tegen omroep WDR.

"De grote vraag voor mij is waarom iemand niet om hulp zou vragen." Hans-Peter Harbecke van de lokale buurtvereniging zegt het gezin niet te kennen, maar geeft aan dat er in de wijk behoefte is om het verdriet met anderen te delen.

Begrafeniskosten

Het gemeentebestuur van Solingen, dat in de buurt ligt van Düsseldorf, zal maandag een rekening openen waar mensen geld kunnen storten voor onder andere de begrafeniskosten. Volgens een gemeentewoordvoerder hebben op sociale media al talloze mensen aangegeven geld te willen doneren. Hij liet ook weten dat de scholen waar de kinderen op zaten psychologische hulp wordt geboden.

De 27-jarige moeder die door justitie verdacht wordt van moord op vijf van haar zes kinderen, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Ze heeft haar kinderen in de leeftijd van 1 tot 8 jaar mogelijk verstikt en probeerde daarna vermoedelijk zelfmoord te plegen door voor de trein te springen. Haar oudste zoon (11) bleef ongedeerd. Hij verblijft momenteel bij zijn oma.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

