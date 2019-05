80-jarige slachtoffer van verkeersagressie: gebroken pols, neus en jukbeen Redactie

22 mei 2019

16u20

Bron: Metropolitan Police 2 De 80-jarige Paul Eva is op straat aangevallen door een autobestuurder. De oudere man liep ernstige verwondingen op bij het incident. De Londense politie heeft bewakingsbeelden verspreid waarop het geval van zinloos geweld te zien is. De politie doet ook een oproep naar getuigen want ze zijn nog altijd op zoek naar de verdachte.

Paul Eva is samen met zijn vrouw aan het wandelen aan Parish Lane in Penge, in het zuidoosten van Londen. Bij het oversteken van de straat gaat het mis. Paul wordt bijna aangereden door een autobestuurder. De twee hebben een woordenwisseling, waarna de automobilist zijn wagen parkeert en uitstapt. De man achtervolgt Paul en geeft hem een duw, waardoor Paul valt en zich ernstig verwond.

Paul was even buiten bewustzijn waardoor hij zich niet veel van de aanval herinnert. Hij werd met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Zo heeft hij onder andere een gebroken pols, neus en jukbeen en zal hij nog even moeten herstellen.

De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte. Het zou gaan om een man van rond de 40. In de wagen zat ook nog een vrouwelijke passagier. De twee reden na het incident gewoon weg.

