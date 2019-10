80-jarige bankovervaller krijgt zeven jaar cel van Duitse rechter KVDS

24 oktober 2019

17u18

Bron: Belga 0 Buitenland Een Duitse rechtbank heeft donderdag een 80-jarige veroordeeld tot zeven jaar cel voor een reeks bankovervallen die hij de afgelopen tien jaar pleegde.

Het bankpersoneel dat door de man geviseerd werd, liep aanzienlijk psychologisch leed op, heeft rechter Hannes Breucker in Hechingen in het zuidwesten van Duitsland verklaard.





De man gaf toe dat hij tussen 2009 en 2019 verschillende banken viseerde. Hij gebruikte steeds dezelfde methode: hij ging de bank binnen met een nepbom en een brief waarin hij geld eiste. Tot drie keer toe kon hij met geld aan de haal gaan.