80.000 mensen geëvacueerd in Vietnam na drie nieuwe coronabesmettingen ISA

27 juli 2020

13u49

Bron: Belga, Reuters, CNN 8 Vietnam heeft besloten 80.000 mensen uit de centrale toeristische hotspot van Da Nang te evacueren nadat drie bewoners positief testten op het coronavirus, dat heeft Sky News maandag op gezag van een regeringscommuniqué gemeld.

In de stad Da Nang testten zondag drie bewoners positief op het coronavirus, de eersten sinds april. De autoriteiten besloten daarop 80.0000 mensen te evacueren, hoofdzakelijk lokale toeristen. Intussen meldt Vietnam dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot elf patiënten, waaronder vier zorgverleners.

De operatie zal minstens vier dagen duren. Dagelijks zullen er ongeveer honderd vluchten vanuit Da Nang naar elf andere Vietnamese steden worden uitgevoerd. Degenen die terugkeren vanuit Da Nang moeten thuis in quarantaine voor 14 dagen, aldus het Ministerie van Volksgezondheid.

Vietnam heeft in maart zijn grenzen bijna volledig afgesloten voor buitenlanders en verbiedt internationale toeristen nog steeds toegang vanwege de pandemie. In juni liet het land meer dan 400 Japanse zakenreizigers landen op verschillende chartervluchten, in een eerste stap naar het openen van de grenzen tussen de twee landen.

Slechts 420 besmettingen

Hoewel de evacuatie van duizenden mensen over drie coronabesmettingen misschien overdreven lijkt, heeft het land door het opleggen van strenge quarantainemaatregelen en het uitvoeren van een grondig en wijdverbreid testprogramma tijdens de pandemie, zijn totale aantal bevestigde besmettingen op slechts 431 kunnen houden, zonder dat er doden zijn gevallen.

Het land heeft meer dan 430.000 tests uitgevoerd en bijna 12.000 mensen zijn in quarantaine geplaatst.

Na de vaststelling van de nieuwe besmettingen eiste de Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc dat de contactopsporing moest worden opgevoerd en moeten er grootschalige tests worden uitgevoerd in de stad.

Op zaterdag werden ook de regels omtrent social distancing opnieuw ingevoerd in Da Nang, dat blijkt uit de persmededeling van de overheid. Iedereen in de stad moet minstens een meter afstand van elkaar houden, mondmaskers dragen in openbare plaatsen en veelvuldig de handen wassen.



