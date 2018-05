80.000 dollar per jaar, maar niemand wil de job: Amerika heeft nijpend tekort aan truckers, en dit is waarom TK

Bron: Washington Post 12 Tv-programma's als 'Ice Road Truckers' en 'Shipping Wars' hebben het beeld van de typische Amerikaanse trucker wereldwijd verspreid. Maar zo typisch is die job tegenwoordig niet meer: de VS kampt met een nijpend tekort aan chauffeurs. Transportbedrijven proberen mensen te lokken met fikse loonsverhogingen en bonussen, maar vangen veelal bot. En dit is waarom.

Heel wat grote bedrijven zoals Amazon en Walmart gebruiken trucks om hun goederen doorheen het land te verspreiden. De laatste tijd hebben ze echter de grootste moeite om de stuurcabines van hun vrachtwagens te vullen. De American Trucking Association schat dat er minstens 51.000 extra chauffeurs nodig zijn om het tekort op te vangen. Het probleem zorgt nu al voor vertraagde leveringen en hogere prijzen, en de organisatie vermoedt dat dat de komende jaren alleen maar erger zal worden.

Veel transportbedrijven proberen die trend tegen te gaan door de lonen van hun chauffeurs flink op te trekken. Daarnaast bieden ze ook bonussen aan bij het ondertekenen van een nieuw contract. Zo gaf Brenny Transportation, een bedrijf uit Minnesota, haar werknemers een loonsverhoging van 15 procent. Ze verdienen gemiddeld 80.000 dollar per jaar (net geen 70.000 euro), maar toch heeft ze alle moeite om de vacatures in te vullen.

Geen sociaal leven

Geen slecht loon dus, zeker als je weet dat je geen diploma nodig hebt om de job te kunnen uitvoeren. Waarom zijn er dan zo weinig kandidaten? The Washington Post vroeg enkele truckers om commentaar, en de reden blijkt relatief simpel. "Omdat het een erg zwaar leven is", klinkt het meermaals.

Zo is het een erg eenzaam bestaan: veel truckers zien hun eigen gezin nauwelijks, laat staan hun vrienden en familie. "Je kan je sociale leven wel vergeten", aldus een van de chauffeurs. Verder klagen de werknemers ook over een gebrek aan respect, zowel van hun eigen bedrijf als van de politie en andere weggebruikers. "Ze vergeten allemaal dat er ook een echte persoon met gevoelens achter het stuur zit."

En verder klagen heel wat truckchauffeurs over de ongezonde levensstijl die ze (moeten) aanhouden. "We zitten de hele tijd stil in onze cabine en eten fastfood in wegrestaurants", vertelt een van hen. "Het eerste jaar kwam ik 30 kilo bij." Om nog maar te zwijgen over het gebrek aan hygiëne. "Er is echt een tekort aan propere douches onderweg."