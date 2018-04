8 vreselijke dingen die gebeurden op een vrijdag de 13e TK

13 april 2018

Bron: History, Metro UK 0 Het zal je vast niet ontgaan zijn: het is vandaag vrijdag de 13e. En of je nu bijgelovig bent of niet, de dag is onlosmakelijk verbonden met onheil. Dat gevoel wordt in stand gehouden door enkele historische, gruwelijke gebeurtenissen, die allemaal plaatsvonden op een dag als vandaag. Wij zetten de acht ergste op een rijtje.

1. Massamoord op de Tempeliers

Op vrijdag 13 oktober 1307 gaf koning Filip IV van Frankrijk het bevel om honderden Tempeliers op te pakken. Hij beschuldigde de ridders van de machtige religieuze en militaire orde van een hoop illegale gedragingen, maar was eigenlijk gewoon uit op hun geld. Ondanks het feit dat de orde een belangrijke rol had gespeeld tijdens de kruistochten en de verovering van het heilige land werd het grootste deel van de arrestanten later geëxecuteerd. Volgens sommigen ligt deze gebeurtenis aan de oorsprong van de slechte connotatie van vrijdag de 13e, maar daarover is niet iedereen het eens.

2. Kannibalisme

Op vrijdag 13 oktober 1972 stortte een vliegtuig vol rugbyspelers uit Uruguay neer in de Chileense bergen. 27 van de 45 passagiers overleefden de crash, maar een reddingsoperatie bleef lang uit. De mannen moesten zien te overleven zonder enige voedselvoorraad, en later bekenden sommigen dat ze dode passagiers hadden opgegeten om te overleven. Een paar weken later stierven nog eens acht mensen in een lawine, en de laatste 16 werden pas eind december gered.

Op exact dezelfde dag stortte overigens ook een vliegtuig neer in Moskou. Alle 174 mensen aan boord kwamen om.

3. Ze stonden erbij en keken ernaar

Op 13 maart 1964 werd de 28-jarige Catherine Susan "Kitty" Genovese brutaal verkracht en vermoord in New York. Opmerkelijk is dat volgens het politierapport meer dan 30 mensen de misdaad zagen gebeuren door hun raam, maar dat niemand ingreep of zelfs maar de politie belde. Ze stonden erbij en keken ernaar. Letterlijk.

In de psychologie wordt dat effect nu het Genovese-syndroom genoemd, het fenomeen waarbij mensen in groep niet meer de juiste keuzes kunnen maken.

4. Peperdure scheepsramp

Op 13 januari 2012 raakte de Costa Concordia een rif voor de Toscaanse kust en kapseisde. 32 mensen kwamen om, en misschien zelfs meer, aangezien er enkele mensen zonder documenten aan boord waren. De kapitein werd later veroordeeld voor doodslag omdat hij het schip verliet voor iedereen geëvacueerd was. De kosten voor de berging liepen op tot meer dan 1,6 miljard euro. De kostprijs voor de bouw van het hele schip: bijna 500 miljoen euro.

5. Bombardement van Buckingham Palace

Alle bombardementen tijdens WOII waren verschrikkelijk, maar 13 september 1940 is toch een opvallende datum. Toen vielen de Duitsers immers Buckingham Palace aan. Er werden vijf bommen gedropt op het paleis, waarbij de koninklijke kapel nagenoeg volledig verwoest werd. Koning George VI en Queen Elizabeth waren op dat moment thee aan het drinken, maar konden gelukkig ontsnappen zonder erg. Vreemd genoeg heeft de Queen niet per se slechte herinneringen aan die dag. Ze liet achteraf optekenen dat ze bijna blij was dat haar woonst gebombardeerd was, omdat ze zich zo verbonden voelde met de rest van Londen. "Ik heb het gevoel dat ik de mensen nu weer in de ogen kan kijken."

6. Tupac Shakur

Op 13 september 1996 overleed Tupac Shakur in een ziekenhuis in Las Vegas aan de gevolgen van interne bloedingen. De amper 25 jaar oude rapper lag daar al bijna een week in een coma nadat hij op 7 september neergeschoten werd in zijn wagen. Hij had net een bokswedstrijd van zijn vriend Mike Tyson bijgewoond. De dood van de man is meer dan 20 jaar later nog steeds niet opgehelderd, maar het heeft hem wel een onsterfelijke status opgeleverd. Het internet staat bol van de complottheorieën over zijn dood, waar - naargelang de versie - rivaliserende East- of West Coast-rappers bij betrokken zouden zijn. De strafste en meest onwaarschijnlijke? Dat Tupac zijn eigen dood in scène zou hebben gezet en nog in leven is.

7. Verwoestende cycloon

Op 13 november 1970 was Bangladesh in de greep van cycloon Bhola, die nog steeds opgetekend staat als een van de dodelijkste natuurrampen ooit. Meer dan 500.000 mensen kwamen om in de storm, die ook een tsunami veroorzaakte. De oogst van talloze velden ging verloren en de veestapel in het land werd gedecimeerd. Het was het begin van een hongersnood die nog vele extra levens eiste.

8. Zwarte bosbranden

Op 13 januari 1939 ontstonden in Victoria (Australië) de ergste natuurlijke bosbranden die onze wereld ooit gezien heeft. Tijdens de Black Friday Bushfires werd een gebied van bijna 20.000 vierkante kilometer compleet vernield. Verschillende dorpen werden weggevaagd en 3.700 gebouwen brandden op. 71 mensen kwamen om het leven bij de dodelijke bosbrand. Driekwart van de staat Victoria werd direct of indirect geraakt door de ramp, waardoor het leek alsof het hele gebied in brand stond.