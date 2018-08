8 kinderen en vrouw omgekomen door aardverschuiving in Nepal AV

06 augustus 2018

11u19

Een aardverschuiving heeft in Nepal het leven gekost aan acht kinderen en een vrouw. Twee huizen raakten in het gebied Bheri bedolven door vallend gesteente. Hoogstwaarschijnlijk werd de aardverschuiving veroorzaakt door de onophoudelijke regenval in de regio.

Reddingswerkers konden na anderhalf uur een man levend uit het puin halen. Hij vertelde de krant The Kathmandu Post dat hij op het moment van de aardverschuiving met zijn vrouw in de keuken stond. De kinderen waren op dat moment aan het studeren. "We hoorden plots een harde knal. Ons huis werd erg snel bedolven. Ik weet niet wat er daarna gebeurde."

Een omwonende klaagde dat de hulpdiensten pas anderhalf uur na de eerste melding arriveerden, terwijl er 200 meter verderop een politiepost is. Daardoor verminderde de kans om levende slachtoffers uit het puin te halen zienderogen. De autoriteiten zeggen dat de hulpverlening vertraging opliep door de aanhoudende regenval en modderstromen in het gebied.

De minderjarige slachtoffers waren tussen de drie en twaalf jaar oud. Andere familieleden en mensen overleefden omdat ze zich net buiten bevonden toen het incident plaatsvond.

Ook de andere zeventien huizen in het gebied lopen een groot risico op een aardverschuiving volgens de Chief District Officer Krishna Prasad Khatiwada.

Moessonseizoen

Eind juni stierven vijf mensen en worden tientallen vermist na een aardverschuiving in een kleine stad in de buurt van de Chinese grens.

De aardverschuivingen troffen toen een snelweg die de Nepalese hoofdstad Kathmandu met China verbindt. De meeste doden waren chauffeurs die in hotels in de grensstad Timure verbleven, aldus politie-inspecteur Dilip Chhetri.

In totaal zijn er tijdens het moessonseizoen dit jaar al meer dan honderd mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen.