8-jarige jongen uit Guatemala sterft in gevangenschap in VS ADN

25 december 2018

20u21

Bron: Belga, ANP 3 Een achtjarig jongetje uit Guatemala is vandaag gestorven terwijl hij in gevangenschap zat in de Verenigde Staten, vlakbij de grens met Mexico. Dat heeft het Amerikaanse Agentschap voor Douane en Grensbewaking bevestigd. Eerder deze maand overleed ook al een meisje van zeven jaar dat vanuit Guatemala onderweg was naar de VS, enkele uren nadat ze opgepakt werd door de Amerikaanse grenspolitie.

"De officiële oorzaak van de dood van het kind is niet bekend", aldus het Agentschap. Er komt een onderzoek en de regering van Guatemala is op de hoogte gesteld.

De jongen werd gisteren behandeld in een ziekenhuis en mocht daarna beschikken. De artsen stelden vast dat de knul gewoon griep had en koorts. Hij kreeg een antibioticum en een pijnstiller voorgeschreven. Na anderhalf uur observatie droegen ze hem weer over aan de grenspolitie. Zijn toestand ging echter achteruit en hij werd opnieuw naar de dokter gestuurd. Het knaapje overleed kort na middernacht.



Het meisje dat eerder deze maand omkwam, was samen met haar papa naar de VS gereisd. Jakelin (7) maakte deel uit van een groep die bestond uit zowat 160 migranten. Ze maakte hoge koorts en stierf in het ziekenhuis. Kort voor Kerstmis werd haar lichaam overgebracht naar haar dorp in Guatemala. Vandaag, op Kerstdag, wordt ze begraven.

