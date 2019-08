8-jarig Duits jongetje gaat al voor tweede keer in week tijd joyriden

TT

23 augustus 2019

14u02

Bron: ANP

1

Een 8-jarige jongen uit de Duitse plaats Soest is voor de tweede keer in twee dagen gaan joyriden. In de nacht van dinsdag op woensdag pikte hij de auto van zijn moeder voor een tocht over de snelweg bij Soest, in Noord-Rijnland-Westfalen. Twee nachten later toerde hij met behoorlijke snelheid door de binnenstad van Dortmund.