8 jaar cel voor zeiler die zijn kersverse vrouw ombracht op catamaran tijdens huwelijksreis jv

29 mei 2019

11u27

Bron: The Guardian 0 Lewis Bennett (42), een Brits-Australische burger, is in het Amerikaanse Florida veroordeeld tot acht jaar cel voor de dood van zijn kersverse vrouw, Isabella Hellmann (41), nu twee jaar geleden. Bennett werd aanvankelijk verdacht van moord, maar pleitte enkel schuldig aan onvrijwillige doodslag.

Het koppel was drie maanden getrouwd en had pas een baby gekregen, toen de twee geliefden eind april 2017 voor hun huwelijksreis koers zetten naar Sint Maarten, Puerto Rico en Cuba. Na hun zeiltocht van Cuba naar hun verblijfplaats in Delray Beach (Florida) stuurde Bennett op 15 mei 2017 een noodsignaal uit.

Bennett beweerde dat hij na het ontwaken zijn echtgenote nergens meer kon vinden op het tien meter lange jacht. Hij deed evenwel pas 45 minuten later aangifte van Hellmans verdwijning. Hij was eerst zelf in een reddingsboot gekropen, met als bagage Cubaanse snuisterijen, een theeservies en een pot met pindakaas.

Smokkelen

De Australische Brit bleek ook zeldzame munten ter waarde van ongeveer 27.000 euro te smokkelen. Een mogelijk motief om zijn vrouw uit de weg te ruimen, volgens de aanklagers. Bennett had een jaar eerder de zilveren en gouden munten als gestolen bij een ex-werkgever in Sint Maarten aangegeven. Voor dat smokkelen was Bennett al een celstraf van zeven maanden aan het uitzitten.

Aanvankelijk werd Bennett, een ervaren zeiler, ervan beschuldigd zijn vrouw te hebben vermoord en daarna de catamaran te hebben laten zinken om een “echtelijke ruzie” te beslechten en om haar huis en rijkdom te erven. Later werd de aanklacht geherkwalificeerd tot onopzettelijke doodslag. Daarvoor pleitte Bennett schuldig.

Hij moet acht jaar de cel in en 20.500 euro betalen. Na zijn gevangenisstraf staat hij nog drie jaar onder toezicht. Bennett verontschuldigde zich bij de familie van Hellmann.

